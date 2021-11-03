Івано-франківських антивакцинаторів не пустили на марш до Києва через відсутність у них ковід-сертифікатів. Інцидент стався вночі вівторка, 2 листопада, коли група протестувальників намагалася виїхати з Франківська, щоб взяти участь у сьогоднішній акції протесту під Верховною Радою. У автобусі перебувало понад 30 людей, жоден з них не мав ПЛР-тестів чи сертифікатів вакцинації, відтак поліція не дозволила водію виїжджати за межі міста.

Про затримання автобуса близько 22 години у вівторок, 2 листопада, повідомив Репортер, опублікувавши відео перевірки поліції.

При перевірці з'ясувалося, що у них не було жодних ПЛР-тестів чи сертифікатів вакцинації. Після суперечок з правоохоронцями через деякий час вони розійшлися. Однак, жодного протоколу чи припису за порушення правил карантину на них поліцейські не склали.Водій автобуса при появі поліцейських одразу відмовився везти антивакцинаторів.

За інформацією Галки, подія відбулася в районі народного дому «Княгинин». При спілкуванні з поліціянтами водій не зміг підтвердити, що його пасажири мають COVID-сертифікати. Тому вирішив відмовитися їх перевозити, аби не отримати штраф. Попередньо відомо, що люди спробували знайти інший транспорт і частина з них таки дісталася Києва.

Відповідно до нових правил перевезення пасажирів між областями, які почали діяти з 21 жовтня, для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті потрібно використовувати або документ про щеплення проти Covid-19 або негативний результат тестування на COVID-19.

Додамо, що сьогодні, 3 листопада у Києві розпочався марш противників вакцинації. Основні вимоги — скасування карантинних правил та обов'язкової вакцинації від COVID-19. На акцію вийшли близько 300 людей. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав мітинг антивакцинаторів насмішкою над медиками і родинами померлих від коронавірусу українців.