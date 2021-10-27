Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у середу, 27 жовтня, віднесла Івано-Франківську область до «червоної зони» карантину. Це означає, що забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків, магазинів та проведення масових заходів. Обмеження почнуть діяти із 30 жовтня, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Додаткових обмеження місто не буде приймати, але хочу проінформувати, що з суботи, 30 жовтня, Івано-Франківськ та Івано-Франківщина переходить у червону зону. Ситуація не є такою критичною як березні квітні місяці. Фактично ця червона зона буде більше стосуватися невакцинованих людей, а вакциновані зможуть жити повноцінним життям», – йдеться у відеозверненні мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Запровадження «червоного» рівня епіднебезпеки на території Івано-Франківської області відбулося через перевищення показників, відповідно до яких МОЗ приймає рішення про оголошення карантину. Йдеться про завантаженість ліжок із киснем більш ніж на 65%, кількість позитивних ПЛР-тестів – понад 300 тестів на 100 тис. населення та кількість госпіталізацій на 100 тис. населення, що перевищує 60.

За інформацією головного державного санітарного лікаря Івано-Франківської області Руслана Савчука, протягом попередньої доби, 26 жовтня, в Івано-Франківській області виявили 343 нові випадки захворювання на коронавірус. Водночас 335 мешканців подолали хворобу. Від коронавірусної хвороби померли 16 осіб.

Що заборонено

Згідно з постановою Кабміну, без щеплень та тестів у «червоній зоні» карантину забороняється працювати:

кафе та ресторанам, крім доставки чи на винос;

ТРЦ та розважальним закладам;

закладам культури;

кінотеатрам та театрам;

фітнес-клубам та спортзалам;

басейнам;

речовим ринкам;

Також у «червоній зоні» заборонено проводити будь-які масові заходи, крім офіційних спортивних подій, які можна проводити з додатковими заходами безпеки.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Як тепер їздити у транспорті?

Щодо роботи громадського транспорту Івано-Франківська та області, то він може перевозити лише сидячих пасажирів, які повинні бути у масках. Відповідно до нових правил перевезення пасажирів між областями, які почали діяти з 21 жовтня, для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті потрібно використовувати або документ про щеплення проти Covid-19 або негативний результат тестування на COVID-19. Такий же підхід для своїх пасажирів застосовує і «Укрзалізниця».



А в школах навчання буде?

За словами міського голови Івано-Франківська дитсадки і 1-4 класи в школах будуть працювати без змін. Водночас 5-11 класи можуть працювати офлайн, тільки якщо 100% працівників вакциновані. Через те, що в громаді тільки 2 школи мають 100% вакцинованих, тож всі інші школи перейдуть на онлайн навчання.

Є ще якісь обмеження?

Лікарні мають припинити планові госпіталізації, однак невідкладну допомогу надаватимуть пацієнтам із ускладненнями під час вагітності і пологів, а вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам із онкологічними та пульмонологічними захворюваннями і паліативним хворим.