Уряд вирішив запровадити «червону» зону карантину одразу в 7 областях: Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській. Посилені обмеження в цих регіонах почнуть діяти з 30 жовтня.

Як повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, відповідне рішення 27 жовтня ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Варто зазначити, що попри те, що «червона» зона оголошена у Київській області, самого Києва обмеження не стосуються.

Таким чином кількість регіонів, які потрапили до «червоної» зони, зросла до 15. Раніше карантин посилили в Херсонській, Сумській, Запорізькій, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській, Рівненській та Миколаївській областях.

Що передбачає «червона» зона карантину

При запровадженні «червоного» рівня епіднебезпеки забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Водночас обмеження «червоної» зони не діятимуть, якщо всі відвідувачі та працівники кінотеатрів, музеїв, інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів, матимуть «зелений» сертифікат, який підтверджує отримання двох доз вакцини від коронавірусу.

Зможуть працювати й заклади освіти, однак за умови, якщо 100% працівників отримали дві дози вакцини від коронавірусу. В «червоній» зоні також дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.