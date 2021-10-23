Кількість регіонів «червоної» зони зростає

Державна комісія з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій віднесла Рівненську та Миколаївську області до «червоної» зони карантину. Посилений карантин у цих областях почне діяти з 26 жовтня, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 26 жовтня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Рівненської та Миколаївської областей. Також застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки», – написав Немчінов у Telegram 23 жовтня.

Що передбачає «червона» зона карантину

При запровадженні «червоного» рівня епідемічної небезпеки забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

У «червоній» зоні заклади освіти зможуть працювати, лише якщо 100% працівників матимуть «зелений» Covid-сертифікат, тобто отримають дві дози вакцини від коронавірусу.

У «червоній» зоні зможуть працювати кінотеатри, музеї, інші культурні заклади, розважальні заклади, ТРЦ, заклади громадського харчування, ринки, спортзали та басейни, якщо весь персонал та відвідувачі будуть повністю вакциновані.

В «червоній» зоні також дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

Нагадаємо, що з 23 жовтня в «червоній» зоні перебуває Сумська область, з 18 жовтня туди потрапили Дніпропетровська, Донецька, Запорізька й Одеська області, а з 15 жовтня – Херсонська.

Також зазначимо, що деякі регіони, як-от Хмельницька чи Тернопільська області, посилили карантин без потрапляння в «червону» зону.