Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив,що карантин в Україні скасують, але для цього потрібно досягнути 70% вакцинованого населення. Про це він сказав в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера» увечері в п’ятницю, 22 жовтня, повідомив «Бабель».

За його словами, європейські країни змогли досягнути цього показника протягом 4-5 місяців. Для вакцинації інших 30% держава використовує певні заходи, стверджує Ляшко.

«Країни європейського регіону, які почали вакцинацію, за 4-5 місяців дійшли до порога 70%. Решта підсилюють роль держави, втручання для того, щоб збільшити кількість вакцинованих серед 30%, які не хочуть або бояться», – сказав Ляшко.

Міністр наголосив, що Україна повинна досягнути цього показника. Лише після цього можна скасовувати карантинні заходи.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше про схожий підхід заявили у Фінляндії. Однак там влада заявила про суттєве послаблення карантину в разі, якщо від короннавірусу буде щеплено щонайменше 80% населення.

Натомість у Норвегії, де першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 90% дорослого населення, карантин скасували 25 вересня.

В Україні від коронавірусу наразі повністю вакциновано менше семи мільйонів людей, а це трохи більше 15% від усього населення.