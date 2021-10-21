З 23 жовтня на Хмельниччині запроваджуються додаткові карантинні обмеження через підвищенням захворюваності на Covid-19. Ця область наразі перебуває на порозі «червоної» зони. Про це повідомляє Хмельницька обласна державна адміністрація у четвер, 21 жовтня.

Продовольчі та непродовольчі ринки, а також супермаркети, гіпермаркети, магазини та кіоски працюватимуть виключно за умов розрахунку 1 людина на 10 квадратних метрів. У працівників має бути негативний результат ПЛР-тесту, проведений не більш як за 72 години, або документ, який підтверджує вакцинацію хоча б однією дозою.

Зокрема, відвідувачі закладів торгівлі (супермаркети, магазини тощо) мають дотримуватися соціальної дистанції не менше 2-х метрів.

Результати ПЛР-тест та сертифікати про вакцинацію також повинні мати працівники перукарень, салонів краси, готелів та хостелів. Водночас в барах, ресторанах, кафе, крім співробітників, результати тесту або сертифікати про вакцинацію повинні мати також і відвідувачі.

Самі заклади харчування працюватимуть з 06:00 до 23:00, за винятком доставки. Вони мають бути заповнені лише на 50%, а за одним столиком можуть перебувати лише до чотирьох людей. Також передбачена й дистанція між столами у два метри.

Спортивні зали, фітнес-центри, басейни, заклади культури та кінотетри також працюватимуть виключно за умови наявності у працівників та відвідувачів тести або сертифікати про вакцинацію.

Яка ситуація із коронавірусом на Хмельниччині?

Хмельницька ОДА зазначає, що за останніми даними, в області підтверджений коронавірус у 9341 хворого, ще 1337 людей лікуються в стаціонарі. Найвищі рівні захворюваності на Covid-19 спостерігаються у Хмельницькому, а також на Волочищині, Теофіпольщині та Ярмолинеччині. Cеред захворілих лише близько 7-8% були вакциновані, а в стаціонарі лікуються менше 1% осіб, що отримали щеплення.

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявляв, що до «червоної» зони ризикують потрапити ще сім областей України. В переліку регіонах, де можуть запровадити «червоний» рівень епіднебезпеки, перебуває й Хмельницька область.