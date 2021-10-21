Лікарі по всій Україні спостерігають збільшення кількості важких хворих у реанімаційних відділеннях

За минулу добу, 20 жовтня, в Україні коронавірус діагностували у 22 415 людей. Це новий рекорд захворюваності за час пандемії для України. Минулий рекорд був 2 квітня – тоді за день коронавірус діагностували у 20 341 людини. Це був єдиний раз, коли добовий приріст хворих перевищив 20 тисяч.

Найбільше хворих на Covid-19 зареєстрували у Житомирській (1 562), Одеській (1 528), Львівській (1 388), Запорізькій (1 355) і Харківській (1 319) областях.

Крім того, за 20 жовтня від коронавірусу померли 546 людей, що також є рекордним показником для України. Попередні пікові показники фіксували 18 жовтня – 538 померлих, та 6 квітня – 481 померлий. Найбільше летальних випадків за 20 жовтня сталося у Донецькій області – 68. Це найбільший добовий показник для одного регіону від початку пандемії.

Зазначимо, що лікарі по всій Україні спостерігають збільшення кількості важких хворих у реанімаційних відділеннях. Фактично всі вони – невакциновані. Зокрема, у ковідних відділеннях Львівщини загалом на стаціонарному лікуванні є лише приблизно 2-2,5% щеплених від коронавірусу людей. Зараз в Україні домінує штам коронавірусу «Дельта», смертність від якого серед невакцинованих людей в 11 разів вища, ніж серед вакицнованих.