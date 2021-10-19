У Львівській області другий день поспіль фіксують високі показники госпіталізації хворих на коронавірус та завантаженості ліжок з киснем. Якщо ситуація не зміниться, то вже завтра державна комісія ТЕБ і НС матиме підстави оголосити на Львівщині «червону» зону карантину. Про це під час брифінгу 19 жовтня заявив керівник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис.

Згідно з постановою Кабміну, для посилення карантину до червоного рівня епіднебезпеки потрібно, щоб в регіоні три дні поспіль перевищували граничні показники принаймні двох з п’яти індикаторів – кількість госпіталізованих хворих, рівень зростання госпіталізацій, завантаженість ліжок з киснем, кількість ПЛР-тестів або відсоток виявлених хворих.

«Ми спостерігаємо високий показник госпіталізації пацієнтів. Якщо гранично допустимою нормою є 60 госпіталізацій на 100 тисяч населення, то в нас є далеко за 70. Крім того, уже другий день поспіль – 17 і 18 жовтня – ми перетинаємо граничну позначку 65% завантаженості ліжок з киснем. Якщо ми здолаємо цю позначку і сьогодні, то очікуємо на рішення державної комісії ТЕБ і НС про переведення в “червону” зону», – сказав Орест Чемерис.

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Крім того, на межі допустимої норми 20% є і відсоток виявлення хворих на коронавірус: в останні три дні він коливається між 18,5% до 19,6%. Загалом, каже Орест Чемерис, область вже досягла пікових показників весняної хвилі Covid-19. Наприклад, за минулу добу на Львівщині зафіксували 65 смертей від ковіду, що є рекордним показником для будь-якого регіону України за час пандемії.

За словами Ореста Чемериса, зараз у стаціонарах Львівщини перебувають 2828 хворих на коронавірус, серед яких лише 2,5% вакцинованих. Тож мешканців області закликають щепитися: вакцини є достатньо, а час роботи центрів вакцинації продовжили.

«Червона» зона передбачає суттєве посилення карантину в регіоні, зокрема закриття шкіл і університетів, ресторанів та кафе, ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних і культурних закладів, непродовольчих магазинів і ринків, спортзалів і фітнес-центрів, проведення концертів та спортивних змагань за присутності глядачів тощо. Також в області можуть обмежити пасажирські перевезення.

Станом на 19 жовтня, обмеження «червоної» зони уже діють у Запорізькій, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській та Херсонській областях, а достатні для оголошення локдауну також мають Житомирська, Луганська та Сумська області.

Нагадаємо, що у Львові та області частково посилили карантин з 18 жовтня. Відтепер невакциновані від ковіду мешканці не зможуть відвідувати спортивні зали, кінотеатри та театри, а ресторани, ринки, магазини і ТРЦ зможуть працювати, якщо усі працівники вакциновані або ж регулярно здають ПЛР-тест.