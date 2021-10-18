У Львові та області запрацювали нові карантинні обмеження
За тиждень обмеження стануть ще жорсткішими
З понеділка, 18 жовтня, у Львові та області починають діяти нові карантинні обмеження. Відтепер невакциновані від ковіду мешканці не зможуть відвідувати спортивні зали, кінотеатри та театри. А ресторани, ринки, магазини і ТРЦ зможуть працювати, якщо усі працівники вакциновані або ж регулярно здають ПЛР-тест. Нові обмеження пов'язані із стрімким ростом хворих на коронавірус в регіоні.
Так, з 18 жовтня, у Львові заборонили проводити всі масові заходи – окрім тих, де організатори та всі учасники мають сертифікат вакцинації або негативні ПЛР-тест, зроблені не пізніше, ніж за 72 години до події. Усі міські театри,кінотеатри, музеї та галереї, філармонія, органний зал працюватимуть лише для вакцинованих відвідувачів, або з негативним ПЛР-тестом. Проте загальна кількість відвідувачів таких закладів не може перевищувати 50% від загальної кількості місць. А на території області (за виключенням Львова) в принципі заборонили заходи, де є більше 50 учасників.
Усі ринки і магазини, ТРЦ, перукарні та салони краси можуть працювати лише за умови вакцинації всіх працівників або з негативними ПЛР-тестами. Окрім того, в цих закладах може бути заповнено не більше 50% торгових площ.
Всі львівські ресторани і кафе працююють лише до 23:00 і лише за умови 100% вакцинації або ПЛР-тестів у працівників, натомість відвідувачі поки ще можуть бути невакциновані. Заповненість ресторанів не має перевищувати 50%, а за одним столиком можуть сидіти не більше 4 відвідувачів.
Готелі і хостели працюють за умови повної вакцинації персоналу або ж негативних ПЛР-тестів.
Спортивні зали уже з 18 жовтня можуть відвідувати лише вакциновані клієнти або з негативним ПЛР-тестом. Усі працівники повинні бути вакциновані.
Усі школярі Львова, в тому числі і молодших шкіл, йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Також це стосується позашкільної освіти: музичні школи йдуть на канікули, а народні доми, гуртки та секції не працюватимуть. Проте дитсадки працюють.
З 25 жовтня у Львівській області посиляться карантинні обмеження: усі відвідувачі ресторанів, кафе, промислових ринків, торгово-розважальних центрів, салонів краси мають мати з собою або сертифікати про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до відвідування закладу. У Львові такі ж обмеження для відвідувачів вступають в дію з 1 листопада. Ці обмеження не стосуються продуктових магазинів, ринків, супермаркетів та аптек.
Наявність сертифікату про вакцинацію та ПЛР-тестів з 18 жовтня перевіряють працівники поліції, Держпродспоживслужби та моніторингові групи мерії. Завдяки спеціальному мобільному додатку вони можуть дізнатися, чи довідки про щеплення не підроблені.
Нагадаємо, що цього тижня також починають діяти нові правила міжрегіональних перевезень. Зокрема, з 21 жовтня у поїзди впускатимуть лише тих, хто має сертифікати про вакцинацію або негативні ПЛР-тести.