З понеділка, 18 жовтня, у Львові та області починають діяти нові карантинні обмеження. Відтепер невакциновані від ковіду мешканці не зможуть відвідувати спортивні зали, кінотеатри та театри. А ресторани, ринки, магазини і ТРЦ зможуть працювати, якщо усі працівники вакциновані або ж регулярно здають ПЛР-тест. Нові обмеження пов'язані із стрімким ростом хворих на коронавірус в регіоні.

Так, з 18 жовтня, у Львові заборонили проводити всі масові заходи – окрім тих, де організатори та всі учасники мають сертифікат вакцинації або негативні ПЛР-тест, зроблені не пізніше, ніж за 72 години до події. Усі міські театри,кінотеатри, музеї та галереї, філармонія, органний зал працюватимуть лише для вакцинованих відвідувачів, або з негативним ПЛР-тестом. Проте загальна кількість відвідувачів таких закладів не може перевищувати 50% від загальної кількості місць. А на території області (за виключенням Львова) в принципі заборонили заходи, де є більше 50 учасників.

Усі ринки і магазини, ТРЦ, перукарні та салони краси можуть працювати лише за умови вакцинації всіх працівників або з негативними ПЛР-тестами. Окрім того, в цих закладах може бути заповнено не більше 50% торгових площ.

Всі львівські ресторани і кафе працююють лише до 23:00 і лише за умови 100% вакцинації або ПЛР-тестів у працівників, натомість відвідувачі поки ще можуть бути невакциновані. Заповненість ресторанів не має перевищувати 50%, а за одним столиком можуть сидіти не більше 4 відвідувачів.

Готелі і хостели працюють за умови повної вакцинації персоналу або ж негативних ПЛР-тестів.

Спортивні зали уже з 18 жовтня можуть відвідувати лише вакциновані клієнти або з негативним ПЛР-тестом. Усі працівники повинні бути вакциновані.

Усі школярі Львова, в тому числі і молодших шкіл, йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Також це стосується позашкільної освіти: музичні школи йдуть на канікули, а народні доми, гуртки та секції не працюватимуть. Проте дитсадки працюють.

З 25 жовтня у Львівській області посиляться карантинні обмеження: усі відвідувачі ресторанів, кафе, промислових ринків, торгово-розважальних центрів, салонів краси мають мати з собою або сертифікати про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до відвідування закладу. У Львові такі ж обмеження для відвідувачів вступають в дію з 1 листопада. Ці обмеження не стосуються продуктових магазинів, ринків, супермаркетів та аптек.