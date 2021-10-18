Працівники сфери обслуговування Львова від понеділка, 18 жовтня, можуть приходити на роботу лише за наявності сертифікати про вакцинацію, негативного тесту на ковід або довідки про неможливість щепитися. Спеціальні групи, які перевіряють ці документи, уже починають працювати.

Як повідомив 18 жовтня міський голова Львова Андрій Садовий, під час засідання міської комісії ТЕБ і НС затвердили протокол для перевірки закладів харчування, магазинів тощо. Відтепер такі працівники будуть допускатись до роботи лише за наявності одного з цих документів:

Сертифікат про вакцинацію;

Негативний ПЛР-тест або тест на антиген (не більш ніж за 72 години) ;

Довідка про протипокази до щеплення – про одужання від коронавірусу упродовж 180 останніх днів;

Працівники молодші 18 років та жінки, що здійснюють грудне вигодовування, звільняються від цих обмежень.

Усі працівники мають одягати маски, а кожен заклад має вести журнал обліку вакцинованих. Окрім того, у закладах не повинно бути скупчень відвідувачів. Зокрема:

У кафе та ресторанах – не більше 4 людей за столиком та не більше 50% заповненості залу;

У ТРЦ, магазинах, салонах краси, спортзалах, ринках – 1 людина на 10 м 2 та не більше 50% заповненості території;

та не більше 50% заповненості території; У кінотеатрах, театрах, концертних залах – не більше 50% зайнятих місць;

В музеях і галереях – не більше 1 людини на 10 м2 та не більше 50% заповненості.

Окрім того, міська комісія вирішила заборонити роботу нічних клубів, а також у місті продовжили години роботи усіх центрів вакцинації.

Нагадаємо, що з 18 жовтня у Львові та області почали діяти нові карантинні обмеження. А з 1 листопада у Львові не впускатимуть у ресторани та частину установ без сертифіката про вакцинацію, негативного тесту на ковід або довідки про перенесення хвороби упродовж останніх 180 днів.