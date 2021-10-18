Зробити щеплення можна впродовж дня у зручний для львів'ян час

Відзавтра, 19 жовтня, і до неділі, 24 жовтня включно, центри вакцинації у Львові працюватимуть упродовж дня, тож охочі щепитися від коронавірусної інфекції зможуть зробити це у зручний для них час: вранці чи після обіду. Вакцинуватися у будні дні можна і в поліклініках, повідомили у ЛМР.

У будні дні центри масової вакцинації функціонуватимуть з 10:00 до 14:00 та з 15:00 до 18:00. Зокрема:

Forum Lviv , вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;

, вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac; Victoria Gardens , вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;

, вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac; Епіцентр на Городоцькій , вакцина Pfizer;

, вакцина Pfizer; Епіцентр на Б. Хмельницького , вакцина Pfizer;

, вакцина Pfizer; Центр Довженка, вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac.

У вихідні дні центри масової вакцинації функціонуватимуть з 10:00 до 14:00 год та з 15:00 до 18:00. Зокрема:

Forum Lviv , вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac

, вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac Victoria Gardens , вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;

, вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac; Центр Довженка , вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;

, вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac; Епіцентр на Городоцькій , вакцина Pfizer;

, вакцина Pfizer; Епіцентр на Б. Хмельницького, вакцина Pfizer;

Центр вакцинації на Нижньому Шуварі працюватиме у п’ятницю із 15:00 до 18:30 (вакцина Pfizer) та у суботу з 10:00 до 15:00 год (вакцина Pfizer).

Вакцинуватися у будні дні можна і в поліклініках з 9:00 до 18:00.

До слова, станом на ранок 18 жовтня понад 160 тис. мешканців Львова вже отримали дві дози вакцини від коронавірусної інфекції.