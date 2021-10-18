Центри вакцинації у Львові цього тижня працюватимуть упродовж всього дня
Зробити щеплення від коронавірусу можна вранці або після обіду , у зручний для мешканців Львова час
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Відзавтра, 19 жовтня, і до неділі, 24 жовтня включно, центри вакцинації у Львові працюватимуть упродовж дня, тож охочі щепитися від коронавірусної інфекції зможуть зробити це у зручний для них час: вранці чи після обіду. Вакцинуватися у будні дні можна і в поліклініках, повідомили у ЛМР.
У будні дні центри масової вакцинації функціонуватимуть з 10:00 до 14:00 та з 15:00 до 18:00. Зокрема:
- Forum Lviv, вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;
- Victoria Gardens, вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;
- Епіцентр на Городоцькій, вакцина Pfizer;
- Епіцентр на Б. Хмельницького, вакцина Pfizer;
- Центр Довженка, вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac.
У вихідні дні центри масової вакцинації функціонуватимуть з 10:00 до 14:00 год та з 15:00 до 18:00. Зокрема:
- Forum Lviv, вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac
- Victoria Gardens, вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;
- Центр Довженка, вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;
- Епіцентр на Городоцькій, вакцина Pfizer;
- Епіцентр на Б. Хмельницького, вакцина Pfizer;
Центр вакцинації на Нижньому Шуварі працюватиме у п’ятницю із 15:00 до 18:30 (вакцина Pfizer) та у суботу з 10:00 до 15:00 год (вакцина Pfizer).
Вакцинуватися у будні дні можна і в поліклініках з 9:00 до 18:00.
До слова, станом на ранок 18 жовтня понад 160 тис. мешканців Львова вже отримали дві дози вакцини від коронавірусної інфекції.
|
Вакцина
|
Всього щеплень (доз)
|
Кількість осіб
1 дозою
|
Кількість осіб
2 дозами
|
«AstraZeneca»
|
81495
|
44933
|
36562
|
«CoronaVac»
|
89439
|
51225
|
38214
|
«Pfizer»
|
129605
|
76863
|
52742
|
«Moderna»
|
76124
|
39608
|
36516
|
За весь період проведено щеплень
|
376663
|
212629
|
164034