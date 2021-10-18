Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що наразі в Україні відбувається зростання захворюваності на Covid-19, з кінця жовтня до середини листопада очікується пік захворюваності. Про це головний санлікар Ігор Кузін розповів на брифінгу 18 жовтня.

За його словами, саме наприкінці жовтня до середини листопада очікуються найбільші навантаження на медичну систему.

«Поступовий спад очікується до кінця року та у першому кварталі 2022-го. Зараз початок активної хвилі, зростання захворюваності», – сказав Кузін.

Він рекомендував вакцинуватися, щоб зменшити навантаження на медичну систему. За словами санлікаря, наразі в Україні є 14 млн доз вакцин трьох виробників: Pfizer (Comirnaty), Sinovac (CoronaVac) та AstraZeneca.

Наразі в Україні фіксують «надзвичайно стрімке» поширення коронавірусу. За минулий тиждень виявили 105 тисяч нових випадків, що на 11% більше, ніж тиждень раніше. За тиждень померли 2 300 людей – на 22% більше, ніж тижнем раніше. Наразі 57% ліжок для хворих на Covid-19 зайняті. Також зайняті 64,5% ліжок із киснем.

Штам «Дельта» вже зафіксували у кожному регіоні. Загалом рівень захворюваності перевищений у більшості областей. За словами санлікаря, найближчим часом жорсткий карантин можуть запровадити в інших областях, у яких – не уточнює.

За даними МОЗ, показники 14 областей відповідають «помаранчевому» рівню, який сигналізує про погіршення ситуації та можливе запровадження «червоної» зони.