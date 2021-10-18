Перевірки ковід-сертифікатів в Україні будуть вибірковими. До таких перевірок, зокрема, залучатимуть поліцейських, повідомив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Кузін.

«Основну відповідальність за проведення вибіркової перевірки буде покладено на Нацполіцію та “Укртрансбезпеку”, які вже зараз оснащені планшетами для зчитування QR-кодів для можливості верифікації вакцинованих», – сказав Кузін на прес-конференції в понеділок, 18 жовтня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна». За його словами, зараз мобільні бригади використовують ці планшети для роботи в областях.

За словами головного державного санітарного лікаря, поліція створить 900 бригад, які контролюватимуть дотримання карантину в транспорті, адже з 21 жовтня на міжобласні автобусні й залізничні рейси допускатимуть лише щеплених від коронавірусу людей або тих, у кого є дійсний негативний ПЛР-тест.

Кузін зазначив, що дотримання протиепідемічних вимог входить у сферу відповідальності перевізника, і саме перевізник «має допускати до перевезення тих людей, які підтвердили Covid-безпечність», проте Нацполіція та «Укртрансбезпека» їх контролюватимуть.

Він уточнив, що перевірки будуть проводитися вибірково, «це не будуть 100%-ві перевірки, найімовірніше, це будуть комісійні перевірки “Укртрансбезпеки”, МВС та інших органів».

«У них є зараз технічні можливості, щоб робити такі перевірки», – сказав Кузін.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив, що перевіряти достовірність сертифікатів про вакцинацію громадян з 21 жовтня будуть працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також працівники Патрульної поліції України. Перевірку проводитимуть у місцях великого скупчення людей, де може бути поширення хвороби – під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торговельних майданчиків.

Білошицький наголосив, що у паперових свідоцтвах про вакцинацію обов’язково мають бути реквізити – інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційної установи охорони здоров’я.

«Всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Інформація буде перевірятися дуже ретельно. Працівники, які перевірятимуть свідоцтва про вакцинацію, мають пересвідчитися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їх підробки», – розповів він.

За виготовлення і збут підробленої медичної документації правопорушникам може загрожувати покарання – від штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі. За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання – від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.

«Люди, які замовляють і купують підроблені сертифікати про вакцинацію, у випадку виявлення підробки документу та спроби скористатися ним, будуть притягуватися до відповідальності за порушення карантинних умов. Це може бути штраф від 17 до 34 тисяч гривень. У випадку, якщо буде доведено, що особа, хвора на коронавірусну інфекцію, розповсюдила хворобу, вона може бути притягнена до кримінальної відповідальності», – додав Білошицький.