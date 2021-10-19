За словами медиків, в Україні стрімко зростає кількість важких ковід-хворих

У понеділок, 18 жовтня, в Україні внаслідок ускладнень від коронавірусу померли 538 людей. Це рекордна добова кількість летальних випадків з початку пандемії. Досі найвищим добовим показником смертності було 6 квітня 2021 року, коли за добу помер 481 українець.

Найбільше смертей (65) зафіксували на Львівщині – це майже вдвічі вище пікових показників квітня, коли 9 і 13 квітня реєстрували по 35 смертей на добу, повідомила ZAXID.NET заступниця директорки Львівського обласного центру з контролю та профілактики хвороб Марія Озірковська. Крім того, це найбільша кількість смертей, яку за час пандемії фіксували в одному регіоні України за добу.

Завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Клінічної лікварні швидкої медичної допомоги Наталія Матолінець повідомила ZAXID.NET, що зараз стрімко зростає кількість важких хворих. До лікарні люди потрапляють цілими сім’ями. Багато є молодих людей. Зараз у реанімації лікарі докладають максимум зусиль, аби врятувати молоду жінку, маму трьох дітей, яка перебуває у вкрай важкому стані. У реанімації нині перебуває 50 хворих, такого ще не було. За минулу добу лише у цій лікарні від коронавірусу померло 10 хворих.