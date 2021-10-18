Ризик померти від штаму коронавірусу Delta в невакцинованих пацієнтів в 11 разів вищий, ніж у тих, хто вже зробив щеплення проти Covid-19. Про це свідчать дані Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) США, пише «Голос Америки».

Як свідчить статистика, невакциновані американці у шість разів частіше заражаються Covid-19, а летальність серед них ще вища.

«Нещеплені люди мають в 11 разів вищий ризик померти від більш заразного й небезпечного Delta-штаму коронавірусу», – йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що за результатами досліджень, 90 тис. смертей у США, спричинених коронавірусом в умовах послаблення карантинних обмежень, можна було б відвернути вчасною вакцинацією.

«Ці показники справедливі для всіх вікових груп, хоча американці, старші за 80 років, мають найвищий ризик померти у разі зараження», – наводить видання дані каналу ABC News.

Загалом у США епідемія коронавірусу забрала 724 тис. життів. Країна утримує перше місце у світі за загальною смертністю від Covid-19. Повністю вакциновані проти Covid-19 66,5% американців, старших за 12 років.