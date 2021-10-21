Львівська, Житомирська, Луганська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області ризикують потрапити до «червоної» зони, якщо не посилять протиепідемічні заходи. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Показник захворюваності, на жаль, щоденно зростає. Кількість госпіталізацій та важких випадків – дуже висока. Але ми також розуміємо, що 94% пацієнтів, яких госпіталізували з Covid-19 за тиждень, були не вакциновані. Масова вакцинація у всьому світі покликана допомогти уникнути критичних ситуацій та зберегти життя людей», – наголосив він.

Комісія ТЕБ та НС також вирішила, що облдержадміністрації у цих регіонах мають вжити заходів щодо дотримання карантину, розгорнути додаткові ліжка для пацієнтів з Covid-19, контролювати дотримання критеріїв госпіталізації пацієнтів, збільшити кількість тестувань тощо. Держпродспоживслужба, в свою чергу, посилюватиме контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

Зазначимо, що наразі в Україні в «червоній» зоні перебувають шість областей. Раніше Держкомісія з ТЕБ та НС встановила «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 у Херсонській області з 15 жовтня, а з 18 жовтня такий же рівень карантину почав діяти в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Одеській областях. Крім того, з 23 жовтня правила «червоної» зони почнуть діяти й на Сумщині.