Денис Шмигаль закликав не чекати «червоних» зон у своїх областях, а вакцинуватися зараз

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує вводити повний локдаун в Україні, однак наголосив на необхідності вакцинації від коронавірусу. Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів у середу, 20 жовтня.

Шмигаль розповів, що Україна зіштовхнулася з найбільшими викликами за весь час пандемії. Зокрема йдеться про високу кількість важких випадків і госпіталізацій. Крім того, він нагадав, що п’ять областей перейшли в «червону» зону, ще кілька ризикують туди потрапити вже найближчими днями.

Прем’єр-міністр закликав людей не чекати «червоних» зон у своїх регіонах, а піти й зробити щеплення зараз. Він наголосив, що навіть у навіть у «червоній» зоні бізнес і громадські заклади можуть працювати за умови повної вакцинації усіх працівників та відвідувачів.

«Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня президент: єдиною альтернативою локдауну є саме масова вакцинація», – заявив він.

Ще раніше МОЗ повідомляло, що з 27 488 людей, яких госпіталізували з коронавірусом з 11 по 17 жовтня, 94,2% не були вакциновані.

Крім того, 18 жовтня в Україні наслідок ускладнень від коронавірусу померли 538 людей. Це рекордна добова кількість летальних випадків з початку пандемії. Досі найвищим добовим показником смертності було 6 квітня 2021 року, коли за добу помер 481 українець.