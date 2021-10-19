Вагітні жінки з коронавірусною хворобою Covid-19 частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легень. Вони частіше отримують ускладнення внаслідок Covid-19 у порівнянні з невагітними, повідомила у вівторок, 19 жовтня, прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Там також зазначили, що вагітні із симптоматичним перебігом Covid-19 мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби, свідчать дані Центру з контролю та профілактики захворювань в США (CDC).

«Коронавірус під час вагітності також пов’язаний із підвищеною ймовірністю передчасних пологів (народження дитини раніше 37 тижня) і госпіталізації новонародженого у палату інтенсивної терапії», – зазначили у МОЗ.

У відомстві наголосили на тому, що вакцини від коронавірусу запобігають важкому перебігу захворювання та значно зменшують ризик зараження. Водночас там запевнили, що користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні ризики. Також у МОЗ стверджують, що вакцинація на будь-якому терміні вагітності не має негативного впливу на плід чи на майбутню матір та не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живого вірусу.

Для вагітних МОЗ рекомендує використовувати мРНК-вакцину від Pfizer.