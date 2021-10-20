У Великій Британії заявили про активне поширення нової мутації AY.4.2, яку також називають «Дельта Плюс». Про це повідомляє BBC News.

Наразі у Великій Британії домінуючим штамом є «Дельта», але останні дані свідчать про те, що 6% випадків коронавірусу відносяться до нового типу.

Штам AY.4.2, який науковці поки неофіційно назвали «Дельта Плюс», містить мутації, які можуть дати вірусу переваги у виживанні. Наразі британські вчені проводять дослідження, щоб зрозуміти, наскільки небезпечним може бути новий штам.

Поки що експерти припускають, що новій мутації навряд чи вдасться обійти сучасні вакцини. Але новий штам точно є потенційно більш заразним – щонайменше на 10% від штаму «Дельта».

До слова, 20 жовтня у МОЗ Ізраїлю також підтвердили перший випадок зараження штамом AY.4.2 в 11-річного хлопчика, який повернувся з Молдови. Наразі хворого ізолювали, а спеціалісти з'ясовують, наскільки новий штам може бути заразним.