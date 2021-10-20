Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні в середу, 20 жовтня, прийняла рішення віднести Сумську область до «червоної» зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції Covid-19 з суботи, 23 жовтня, повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

«Державна комісія вирішила встановити: з 00 годин 00 хвилин 23 жовтня 2021 “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Сумської області, і застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки», – повідомив Немчінов.

Що передбачає «червона» зона карантину

При запровадженні «червоного» рівня епідемічної небезпеки забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

У «червоній» зоні заклади освіти зможуть працювати, лише якщо 100% працівників матимуть «зелений» Covid-сертифікат, тобто отримають дві дози вакцини від коронавірусу.

У «червоній» зоні зможуть працювати кінотеатри, музеї, інші культурні заклади, розважальні заклади, ТРЦ, заклади громадського харчування, ринки, спортзали та басейни, якщо весь персонал та відвідувачі будуть повністю вакциновані.

В «червоній» зоні також дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше Держкомісія з ТЕБ та НС встановила «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 у Херсонській області з 15 жовтня, а з 18 жовтня такий же рівень карантину почав діяти в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Одеській областях.

Решта регіонів України з 23 вересня перебувають у «жовтій» карантинній зоні.