40-річна повністю здорова львів'янка просто «згоріла» від коронавірусу, який уразив 100% легень

У середу, 20 жовтня, у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги від ускладнень коронавірусної інфекції померла 40-річна львів'янка, мати трьох дітей, яка раніше відмовлялася від вакцинації. Лікарі понад дві доби боролися за її життя, кілька разів успішно реанімували, але врятувати пацієнтку не вдалося. Вона не була вакцинована і звернулася по допомогу до лікарів дуже пізно, повідомила ZAXID.NET завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні, доктор медичних наук Наталія Матолінець.

За її словами, жінку відразу госпіталізували в реанімаційне відділення, бо її стан був критичний. У неї було 100% ураження легень. Вона перебувала на апараті ШВЛ. Медики робили все можливе, аби врятувати маму дітям, але не вдалося. Найменшій дитині – лише рік.

Наталія Матолінець каже, що 40-річна жінка не була вакцинована. Члени її родини також були категорично проти щеплення від Covid-19.

Рідні хворої розповіли, що жінка була здоровою, жодного разу не лежала в лікарні, хіба під час пологів. Спершу хворобу сприйняли як грип, тому не відразу звернулися до лікарів. І не думали, що це може мати такі наслідки.

Учора у реанімації лікарні було 50 критичних ковід-пацієнтів, серед них нема жодного вакцинованого. Немає вакцинованих і серед пацієнтів, які лікуються у стаціонарі.