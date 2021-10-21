Дотримання карантинних обмежень перевірятимуть поліцейські та працівники Держпродспоживслужби, лабараторного центру

Тернопільська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилила карантинні обмеження в області. Під час засідання, 20 жовтня, члени комісії прийняли обмеження щодо відвідування громадських місць, продовольчих ринків та громадських закладів жителями області. З 21 жовтня працювати у закладах та відвідувати їх зможуть лише громадяни, які матимуть вакцинацію, або ПЛР-тест, або ж довідку про перенесену хворобу.

«З 00:00 21 жовтня розпочнуть діяти нові карантинні обмеження. Зокрема, буде заборона функціонування закладів громадського харчування, спортивних залів, продовольчих і непродовольчих ринків, крамниць, державних структур, а також проведення масових заходів у разі відсутності 100% вакцинації або негативного ПЛР-тест на Covid-19 не більше як за 72 години чи експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу не більше як 42 години або документ від лікаря щодо протипоказань вакцинації у працівників та відвідувачів закладів», – про це повідомили під час позачергового засідання ТЕБ та НС в Тернопільській облдержадміністрації.

Посилення стосуватимуться й міжрегіональних перевезень пасажирів. З 21 жовтня без відповідних документів неможливо буде переїхати в інший район області. Додаткові обмеження застосувати тому, що за словами директорки департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольги Ярмоленко, в області різко зросла кількість захворілих і смертей від коронавірусу.

Дотримання карантинних вимог перевірятимуть мобільні групи, до складу яких увійдуть представники поліції, Держпродспоживслужби, ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України» і працівники органів місцевого самоврядування.

З 19 жовтня такі перевірки вже здійснюють в Тернополі. Поліцейські за допомогою мобільних пристроїв та програм перевіряють Covid-сертифікати серед вчителів міських шкіл. Першу таку перевірку здійснили в загальноосвітній школі № 4. Працівники ювенальної превенції не лише перевірили документи про вакцинацію, а загалом проінспектували, як навчальний заклад дотримується карантинних заходів.

Всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі. Тому поліцейські за допомогою додатку можуть легко перевірити чи не фіктивний сертифікат в людини. «Ми маємо службові планшети з відповідним програмним забезпеченням, яке зчитує QR-коди Covid-сертифікатів. У разі виявлення невідповідного сертифікату або фальсифікованого, то дану інформацію ми передаємо та реєструємо на лінії «102». Надалі щодо таких людей проводитиметься перевірка. Відповідальність за дане правопорушення передбачене статтею 44 з позначкою 3 Кодексу України про адмінправопорушення», – повідомив інспектор сектору ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції Валентин Бабішевич.

Наразі Covid-сертифікати перевірили в п'ятьох школах. Перевірки посиляться з 21 жовтня. Тоді правоохоронці вже складатимуть постанови, якщо виявлятимуть підроблений сертифікат, або карантинні порушення.