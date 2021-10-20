У Львові відновили рейди моніторингових груп, які перевіряють ринки, кафе, ресторани, магазини. Чиновники з районних адміністрацій та Держпродспоживслужби, а ще поліція та муніципальна варта заходять у заклади вибірково і без попередження. За дрібні порушення виносять попередження. А от за відсутність масок, вакцинації чи ПЛР-тесту передбачені штрафи.

Начальниця відділу соціально-економічного розвитку Галицької районної адміністрації Любов Пілюк розповідає: «Основна тема перевірки – це наявність вакцинованих працівників. Оскільки в закладах повинні працювати лише вакциновані. Або ж мати негативний ПЛР-тест. При цьому обов'язково дивимося наявність записів. Є так званий журнал здоров'я, де фіксується температура працівників. І є журнал вологого прибирання».

У всіх закладах, де відбулася перевірка, працівники мають сертифікати про щеплення.

«У нас всі працівники вакциновані. Ми дотримуємося карантинних норм. Наприклад, позначили столики, за якими не можна сидіти (аби дотриматися соціальної дистанції, – ред.). Хоча відвідувачів зараз і так стало менше», – пояснила Євгенія, яка працює баристою у Kredens cafe.

А от в деяких рестораціях зізнаються, що вакцинуватися довелося, навіть якщо раніше і не планували.

«Наші працівники майже всі вакцинувалися. То я вже останній, хто щепився. Вакцинувався, тому що настали жорсткіші карантинні обмеження. А взагалі не дуже хотів», – каже бармен закладу «Підпільний Кіндрат» Богдан і показує свіжу довідку з поліклініки.

А от відвідувачці бару пощастило менше. Її оштрафували за те, що була без маски.

«В одному із закладів на вул. Валовій дівчина сиділа за барною стійкою без індивідуального захисту, тобто без маски. Тому їй доведеться сплатити штраф 170 грн», – пояснює дільничний офіцер поліції Остап Левусь.

По 170 гривень заплатять і продавці магазину Aviatsiya Halychyny, котрі знехтували засобами індивідуального захисту. І працівники, і відвідувачі мають бути у масках, перебуваючи у приміщенні. Їх можна зняти лише сидячи за столиком у кафе. А от зробити замовлення за барною стійкою чи розплатитися на касі без маски може коштувати додаткових витрат.

Нагадаємо, з понеділка, 18 жовтня, у Львові та області почали діяти нові карантинні обмеження. Зокрема, всі львівські ресторани і кафе працюють лише до 23:00 і лише за умови 100% вакцинації або ПЛР-тестів у працівників, натомість відвідувачі поки ще можуть бути невакциновані. Заповненість ресторанів не має перевищувати 50%, а за одним столиком можуть сидіти не більше ніж четверо відвідувачів.

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