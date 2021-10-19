У понеділок, 18 жовтня, на Львівщині почали діяти нові карантинні обмеження. Поки що вони стосуються працівників громадських закладів. Відтепер у тих, хто працює в салонах краси, спортзалах, торгових центрах, музеях та філармоніях, мають право перевіряти сертифікат про вакцинацію або зроблений до 72 годин ПЛР-тест.

Керівник кінотеатру Multiplex Владислав Князев показує видруковані Covid-сертифікати своїх працівників. Перевірити їх можна одразу за штрих-кодом. І пояснює: «Відкриваємо додаток "Дія", там натискаємо на сканер і бачимо: документ дійсний, є дві дози щеплення».

Про безпеку персоналу подбали і в кав'ярні на вул. Галицькій: там імунізувався весь персонал.

«Це три баристи зі мною, як адміністраторкою. Ми поставились до вакцинації адекватно, кожен має відповідні документи в "Дії" чи застосунку Helsi», – каже адміністраторка Юлія Чех.

У салоні краси у районі вул. Шевченка від коронавірусу теж щепилися усі майстри. Частина вакцинувалася ще влітку, інші щепляться зараз.

«Я одразу хотіла щепитися. Плюс це можливість надавати повноцінні послуги. Бо ми розуміємо, що захищаємо і себе, і наших клієнтів», – зазначила адміністраторка салону краси «Mon Real Beauté» Юлія Берт.

Обмеження торкнулися й працівників закладів культури. У Домі Франка екскурсії тепер проводить лише вакцинований персонал. Загалом із 47 тих, хто тут трудиться, щеплені понад 80%.

«У нас є 33 людини, які мають дві дози вакцини, шестеро ходять із одінєю, а чотири особи готуються до вакцинації», – розповів заступник директора з розвитку у Домі Франка Любомир Більо.

А от У ТРЦ Victoria Gardens вакцинація працівників завершується. Там навіть облаштовують для них окремі пункти щеплення.

«У нас є 140 орендарів і майже тисячу працівників, які щодня на роботі. Для всіх бронюємо окремий час імунізації», – розповів директор ТРЦ Ярослав Тимочко.

У міськраді напередодні вже ухвалили протокол про перевірку вакцинованих працівників у громадських закладах. Їм рекомендують зокрема вести спеціальні журнали.

«Журнал на щодень, де мають зазначати таке: наприклад, є 10 працівників – 5 із них вакциновані, інші 5 мають негативний ПЛР-тест або всі 100% щеплені», – пояснив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Додамо, що карантинні обмеження на Львівщині можуть стати ще жорсткішими. Тоді Covid-сертифікати чи свіжі результати ПЛР-тестів повинні носити з собою й відвідувачі громадських закладів. В області такі правила мали би почати діяти з наступного понеділка, в місті – з 1 листопада.

Зазначимо, що Львівщина другий день поспіль перевищує показники «червоної» зони. За минулу добу в Україні внаслідок ускладнень від коронавірусу померли 538 людей. Це рекордна добова кількість летальних випадків з початку пандемії.

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