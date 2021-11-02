Завантаженість ліжок у лікарнях стрімко зростає

Франківські медики заявили про брак кисню у ковідних лікарнях міста через перебої з постачанням. На добу відділенням Центральної міської клінічної лікарні потрібно 2,5 тис. літрів, натомість лікарня отримує 1,9 тис. літрів, повідомив директор лікарні Тарас Масляк під час оперативної наради із мером у вівторок, 2 листопада.

«Основна проблема на сьогодні — це є нестача кисню, тому що Львівський хімічний завод, який нас постійно забезпечував киснем, в нього — поломки, Калуш — теж свої нюанси. І сьогодні склалася така ситуація, що ми все ж забезпечуємо людей, але так відносно нестабільно. Наприклад, не знаю, скільки мені дадуть кисню на вечір і на завтра», — повідомив директор Центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.

За його словами при добовій потребі лікарні у кисні — 2500 літрів, вона отримує 1900. Ще одна проблема франківських лікарень через зростання хворих на Сovid-19 — нестача медичного персоналу. В лікарні почали запрошувати фахівців з місцевого медуніверситету та медсестер з інших установ. Наразі у п’ятьох відділення лікарні додатково розгорнули 257 місць.

Водночас міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що є проблеми державним фінансуванням ковідних лікарень.

«Наразі госпіталізовано на третину більше пацієнтів з ковідом, ніж в той самий період минулого року. Медики відзначають, що дельта перебігає важче, ніж попередній штам. Тож основні проблеми крім зростання кількості хворих – це перебої фінансування від держави, перебої з постачанням кисню. Станом на сьогодні виписується значно менше пацієнтів, ніж потрапляють щодня. Тому завантаженість ліжок зростає, ми йдемо в пікову ситуацію», — заявив Руслан Марцінків.

Додамо, що в Івано-Франківській області протягом понеділка, 1 листопада, зареєстровано 296 нових випадків коронавірусу. За весь час пандемії в області виявили 104,6 тис. хворих.

За інформацією Суспільного, Івано-Франківська область до 7 листопада отримає більше 40-45 тис. доз вакцини Moderna для першого щеплення, стільки ж — для другого. Імунізувати прикарпатців цією вакциною медики планують з наступного тижня. Загалом першою дозою вакциновано 285,6 тис., другою — 183,3 тис. мешканців області.

Попередньо про брак кисню заявляли лікарі з Одеси, Херсона та Чернігова. Як повідомляла Думская, в одній з одеських лікарень він закінчився взагалі, і пацієнтів довелося евакуювати з однієї лікарні до іншої.