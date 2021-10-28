За весь час пандемії на Прикарпатті лабораторно підтвердили 101932 випадки Covid-19

У Івано-Франківській області за минулу добу, 27 жовтня, виявили 1258 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Це рекордна для області кількість виявлених хворих за добу від початку пандемії. Попередній максимум медики фіксували 27 лютого 2021 року, коли виявили 892 хворих на Covid-19.

За інформацією прес-служби Івано-Франківської ОДА з посиланням на головного державного санітарного лікаря Івано-Франківської області Руслана Савчука, за минулу добу, 27 жовтня, на території області виявили 1258 нових випадків коронавірусу. Одужало 113 осіб та зареєстровано 15 летальних випадків.

«Covid-19 підтвердили у 529 мешканців Івано-Франківського, 85 – Надвірнянського, 75 – Косівського, 236 – Калуського, 329 – Коломийського, 4 – Верховинського районів. В області впродовж доби здійснено 2090 тестувань методом ПЛР та 256 досліджень методом ІФА», – йдеться у повідомленні прес-служби ОДА.

За інформацією Суспільного, загалом на Івано-Франківщині завантаженість лікарень хворими на Covid-19 складає 64%. Найбільш критична ситуація в Івано-Франківській міській клінічній лікарні № 1 тут заповненість хворими на Covid-19 сягнула 100%, в Івано-Франківській ЦМКЛ – 95%, обласному фтизіопульмонологічному центрі – 95%, Калуській районній лікарні – 95%, Коломийській інфекційній лікарні – 95%, Тлумацькій ЦРЛ – 98%.

Через складну ситуацію із захворюваністю на Covid-19 Івано-Франківську область у середу, 27 жовтня, перевели у «червону» зону карантину. Обмеження почнуть діяти з 30 жовтня.

Загалом за весь час пандемії на Прикарпатті – 101,9 тис. лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Одужало 90,5 тис. осіб, померло – 2,4 тис. За 27 жовтня на території Івано-Франківської області першою дозою вакциновано 248,6 тис., другою 174,8 тис. мешканців області.