Слідчі подадуть клопотання щодо зміни підозрюваному запобіжного заходу

У Ковелі чоловік, який фігурує у справі про продаж наркотиків і якого нещодавно суд випустив під заставу, вдруге був затриманий поліцією з наркотиком альфа-PVP. Чоловіка викрили у вересні, виявилось, що він організував банду, яка займалась продажем цього психотропу. Суд дозволив йому вийти під заставу, тож чоловік цим скористався. Згодом поліція знову знайшла у нього пакетик з альфа-PVP. Правоохоронці готуються подати клопотання про зміну запобіжного заходу.

Про курйозний випадок повідомила прес-служба поліції Волині у четвер, 28 жовтня. У Ковелі на вулиці Варшавській правоохоронці знайшли у 42-річного чоловіка згорток з наркотиком PVP та пристрій для вживання цього наркотику.

Виявилось, що чоловік нині перебуває під слідством. Йому інкримінують порушення статті 307 ККУ (збут особливо небезпечних психотропних речовин). Як повідомляв ZAXID.NET, чоловік організував банду, яка продавала наркотики у Ковельському районі. Щомісяця наркоторговці продавали близько 400 доз наркотику альфа-PVP, а їхній дохід становив близько 200 тис. грн.

Згодом суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання від вартою з правом внесення застави. Гроші чоловік вніс, тому вийшов із слідчого ізолятора. Тепер слідчі звертатимуться з клопотанням про зміну запобіжного заходу.

Зазначимо, що згідно зі ст. 307 ККУ чоловікові загрожує від шести до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.