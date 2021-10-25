У разі доведення вини 22-річному закладчику загрожує від шести до десяти років тюрми

У Луцьку затримали 22-річного продавця наркотиків, який за півроку встиг зробити понад півтори тисячі закладок. Під час затримання у чоловіка знайшли десятки закладок з наркотиками Альфа-PVP, амфетаміном та канабісом. Наркоторговця доправили до СІЗО, йому вже вручили підозру. Чоловікові загрожує від шести до десяти років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, 22-річного закладчика затримали у Луцьку в суботу, 23 жовтня. При собі чоловік мав десятки закладок з Альфа-PVP, амфетаміном та канабісом. Вартість цих наркотиків становить близько 10 тис. грн на чорному ринку. Також у телефоні затриманого правоохоронці знайшли фотографії місць, де він розкладав закладки.

«Поліцейські встановили, що затриманий забезпечував діяльність телеграм-каналу, виконуючи роль закладчика. Зловмисник фасував, пакував і збував наркотики та психотропи потенційним «клієнтам» шляхом закладок у певних місцях», – йдеться у повідомленні поліції. За півроку своєї діяльності продавець наркотиків встиг зробити понад півтори тисячі закладок.

Чоловікові вже вручили підозру за ч.2 ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотиків, вчинений повторно). Санкція статті передбачає ув'язнення від шести до десяти років. Закладчика доправили до СІЗО.