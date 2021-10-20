Причетним до зберігання наркотиків загрожує від чотирьох до восьми років тюрми

Неподалік Ковеля поліцейські випадково знайшли наркотики та зброю у автомобілі, який зупинили через іноземні номери. Всього в салоні авто було 80 пакетиків з амфетаміном, пістолет та набої. Все це поліція вилучила, а щодо цього факту розпочала слідство. За зберігання наркотиків причетним загрожує від чотирьох до восьми років ув'язнення.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, інцидент стався у вівторок, 19 жовтня, біля села Воля Любитівська Ковельського району. Поліцейські з відділу реагування патрульної поліції помітили автомобіль Volvo V70 на іноземній реєстрації. Авто правоохоронці зупинили.

За кермом автомобіля був 27-річний житель Нововолинська. Також у салоні перебував 26-річний пасажир. Під час огляду поліцейські знайшли зброю, зокрема, пістолет Retay 29, кастет, биту, ніж Colombia з ознаками холодної зброї та 26 набоїв. Крім того, в салоні знайшли понад 80 пакетиків з розфасованим амфетаміном. Все це вилучили і направили на експертизу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 307 ККУ (незаконне зберігання наркотичних засобів). Санкція статті передбачає позбавлення волі від чотирьох до восьми років.

Зазначимо, що того ж дня подібний інцидент стався в Яворові. Поліція зупинила автомобіль Mercedes через порушення правил ПДР, а в результаті знайшла в авто наркотики на 300 тис. грн. З'ясувалось, що водій та троє пасажирів проживають на Волині, всіх їх затримали.