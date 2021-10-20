Продавцям наркотиків, які закопали мефедрон, загрожує від дев'яти до 12 років тюрми

На Волині у лісосмузі поліцейські знайшли 11 кг наркотика мефедрону. За версією слідства, препарат закопали двоє наркокур'єрів, яких згодом затримали київські поліцейські 13 жовтня. Вартість наркотика становить близько 60 тис. доларів на чорному ринку.

Про знайдений сховок наркотиків у прес-службі поліції Волині повідомили в середу, 20 жовтня. Відомо, що 13 жовтня столична поліція зупинила автомобіль продавців наркотиків, у якому було 10 кг мефедрону. Також правоохоронці знайшли схованку наркотиків неподалік Чернігова. Згодом аналогічний сховок виявили на Волині, у Ковельському районі.

Наркотики були закопані у лісосмузі неподалік села, назву якого в поліції не уточнюють. Там було 11 кг мефедрону, вартість якого становить близько 60 тис. доларів на чорному ринку. За інформацією слідства, препарат закопали у лісі двоє наркокур'єрів, яких згодом затримали правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 307 ККУ (зберігання та збут наркотиків в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою). Санкція статті передбачає ув'язнення від дев'яти до 12 років з конфіскацією майна. Поліція встановлює всіх причетних до діяльності наркокур'єрів.