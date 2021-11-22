Луцький міськрайонний суд призначив дев'ять років ув'язнення наркоторговцю, який виготовляв і збував амфетамін. До продажу наркотиків чоловік залучив ще двох жителів Луцька. Разом вони облаштували нарколабораторію у дачному будинку в селі Струмівка. Виготовленням наркотиків вони займались з квітня по жовтень 2017 року, коли після оперативних закупівель чоловіків затримали поліцейські.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 17 листопада, обвинувачений займався виробництвом та продажем амфетаміну у 2017 році. До цього він залучив ще двох жителів Луцька. Нарколабораторію чоловіки облаштували у дачному будинку в селі Струмівка під Луцьком. Обвинувачений навчив двох підлеглих виготовляти амфетамін, після цього вони вивозили наркотик у Луцьк, де і продавали.

У суді прокурори довели, що чоловік був причетний до 16 епізодів щодо виготовлення і продажу амфетаміну з квітня по жовтень 2017 року, поки його не затримала поліція. Відомо, що він був у полі зору правоохоронців, оскільки вже притягнувався до відповідальності за продаж наркотиків.

Обвинувачений зізнався у скоєному та попросив суворо не карати. З вироку відомо, що чоловік перебував на обліку в наркодиспансері з 2017 року з діагнозом «психічні та поведінкові розлади внаслідок споживання амфетаміну».

Суддя Анатолій Марчук визнав чоловіка винним у порушенні чотирьох статей Кримінального кодексу та призначив йому покарання у вигляді дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, за проведення експертиз чоловік заплатить понад 6 тис. грн. Оскаржити вирок можна протягом 30 днів.