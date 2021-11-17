У разі доведення вини 37-річному чоловікові загрожує, як мінімум, штраф

У Луцьку патрульні знайшли наркотики в 37-річного чоловіка, який посеред ночі вийшов на дах п'ятиповерхівки. Виклик про те, що на даху будинку на проспекті Волі перебуває невідомий, до поліції надійшов близько 04:00 у неділю, 14 листопада. Що саме він там робив, невідомо, але чоловік поводився підозріло, тому патрульні застосували до нього поверхневу перевірку, в ході якої знайшли пакет з наркотиками. Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, виклик про цей інцидент надійшов у неділю, 14 листопада, близько 04:00. Заявник повідомив, що на даху будинку на проспекті Волі перебуває невідомий чоловік.

Як уточнила у коментарі ZAXID.NEТ речниця патрульної поліції Валентина Мельник, на дах п'ятиповерхівки 37-річний чоловік вибрався драбиною. Що саме він там робив, невідомо, але поводився підозріло, тому до нього застосували поверхневу перевірку, під час якої поліція знайшла пакет з наркотиками. Для встановлення деталей на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 309 ККУ (незаконне зберігання наркотичних або психотропних засобів). Санкція частини першої цієї статті передбачає як мінімум штраф до 17 тис. грн, а максимально – навіть до трьох років ув'язнення.

Як інформують у прес-службі, це не єдиний випадок протягом тижня, коли патрульні знаходили у лучан заборонені речовини. Зокрема, у суботу, 13 листопада, під час опрацювання виклику правоохоронці знайшли в 43-річного чоловіка пакет з наркотиками. Подібний випадок стався у вівторок, 16 листопада, близько 06:00 на вулиці Гнідавській.