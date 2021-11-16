У Ківерцях водія підприємства «Луцькспецкомунтранс» засудили до 6,5 років в’язниці через продаж амфетаміну. На продажі наркотиків Олександра Драницького викрила поліція, вона ж провела три оперативні закупівлі. У суді чоловік не визнавав свою провину та заявляв, що пакети з наркотиком, які знайшли у його машині, йому не належали. Втім, Ківерцівський районний суд визнав його винним у порушенні одразу двох статей ККУ та призначив 6,5 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку Ківерцівського районного суду від 10 листопада, правоохоронці дізнались про намір Олександра Драницького продавати наркотики у листопаді 2018 року. Після першої оперативної закупівлі 13 грудня 2018 року поліція почала кримінальне провадження.

Після цього провели ще дві оперативні закупівлі: у лютому та травні 2019 року. Зокрема, одразу після останньої закупівлі поліція затримала автомобіль чоловіка, в якому знайшли три пакети з амфетаміном. У суді обвинувачений свою провину не визнав. Він заявив, що знайдені пакетики з наркотиками не належали йому, як і автомобіль, у якому він їхав.

Суддя Олександр Костюкевич врахував, що чоловік не стоїть на обліку, за місцем проживання хатактеризується задовільно, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, але попри це не знайшов обставин, які б пом'якшували вину.

Тож Олександра Драницького визнали винним у порушенні двох статей кримінального кодексу: ч. 1 ст. 307 (незаконний збут наркотичних засобів) та ч.2 ст. 307 (ті самі дії, вчинені повторно). Суд постановив ув’язнити його на 6,5 років з конфіскацією майна. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів з моменту його проголошення.