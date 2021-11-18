Як стверджує патрульна поліція, з кишені 23-річного пасажира випав пакетик з наркотиками

На Волині у пасажира автомобіля, з якого вигукували лайку в бік поліції, знайшли наркотики. Інцидент стався у четвер, 18 листопада, біля стаціонарного посту «Маневичі». Повз поліцію проїхав автомобіль Volkswagen Passat, пасажири якого декілька разів вигукнули нецензурні слова в бік правоохоронців. Згодом патрульні зупинили авто. З машини вийшов 23-річний чоловік, у нього з кишені випав пакетик з наркотиками. Ще один 21-річний пасажир лаявся у бік патрульних, тож на нього склали два адмінпротоколи.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, інцидент стався у четвер, 18 листопада, близько опівночі. Повз стаціонарний пост «Маневичі» проїхав автомобіль Volkswagen Passat, пасажири якого через вікно декілька разів вигукнули нецензурні слова в бік поліцейських.

Патрульні розпочали переслідування і через деякий час зупинили авто. Після зупинки у 23-річного пасажира, який вийшов з автомобіля, із кишені випав пакетик з наркотиками. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Камінь-Каширського районного відділу поліції.

«Також під час спілкування із автомобіля вийшов інший 21-річний пасажир, який почав виражатись нецензурною лайкою в сторону працівників поліції. Йому неодноразово було обмежено доступ до визначеної території для збереження та фіксації слідів правопорушення, згідно ч.1 ст.36 Закону України «Про Національну поліцію», проте останній на законну вимогу не реагував», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали, також на нього склали адмінпротоколи за двома статтями КупАП: ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст.185 (злісна непокора законному розпорядженню поліцейського). Зазначимо, що санкція статті 185 передбачає як мінімум до 255 грн штрафу, максимально – арешт до 15 діб.