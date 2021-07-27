За скоєне трьом чоловікам загрожує штраф, виправні роботи, або арешт до 15 діб

У селі Запілля Любомльського району місцеві жителі з лайкою вигнали наряд поліції з села. Інцидент стався ще 4 липня, втім, про нього стало відомо 24 липня, коли новину опублікували в місцевих ЗМІ. Троє невдоволених чоловіків вимагали в правоохоронців пристебнутись ременями безпеки, а згодом один з них плюнув на машину та вдарив ногою по дверцятах. За це на чоловіків склали адмінпротоколи за статтею про дрібне хуліганство.

Як повідомила ZAXID.NET прес-служба поліції Волині, інцидент стався 4 липня на вулиці Мічуріна у селі Запілля, де наряд поліції відпрацьовував завдання. У цей час до правоохоронців почали чіплятись місцеві жителі. Як видно на відео, яке опублікувало видання «Ковель.Медіа», натовп почав кричати на поліцейських та вимагати, аби ті пристебнулись ременями безпеки. Врешті хтось із чоловіків плюнув на автомобіль та вдарив ногою по дверцятах. Після цього поліцейські поїхали. Як пояснюють у прес-службі поліції, «того дня наряд поспішав на чергове завдання, тому не міг відреагувати на хуліганство з боку людей».

Після інциденту поліцейські встановили причетних до події. На всіх трьох чоловіків склали протоколи за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство), за яку їм загрожує близько 150 грн штрафу, громадські роботи до 60 годин, або ж арешт до 15 діб. Нині адміністративні матеріали перебувають на розгляді в Любомльському суді.

Також один з учасників інциденту, який плював на автомобіль, попросив вибачення за свій вчинок. «Я розкаююсь в тому, що я так поступив по відношенню до офіцера поліції, який був переді мною. Я хотів би попросити вибачення. Такого більше я собі не буду дозволяти», – запевнив чоловік.

У поліції кажуть, що у цьому селі правоохоронці регулярно фіксують порушення ПДР.

«Хвиля такої агресії була спричинена тим, що в цьому селі, а також в інших населених пунктах, є значна присутність працівників поліції, які слідкують за безпекою дорожнього руху, реагують на звернення та повідомлення громадян, притягують до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Протягом липня у селі Запілля було виявлено близько сотні порушень ПДР та складено відповідні адмінматеріали», – повідомили у прес-службі.