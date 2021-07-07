У крові затриманого чоловіка виявили 1,1 проміле алкоголю, що у 5 разів перевищує норму

За напад на поліцейського у Коломийському районі на Івано-Франківщині затримали 31-річного чоловіка. Інцидент стався вночі 6 липня, коли поліцейські зупинили авто за порушення ПДР. Під час перевірки документів із автомобіля вийшов нетверезий пасажир, вдарив поліцейського і втік з місця події. Внаслідок інциденту 30-річного поліцейського госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою.

Про інцидент у Коломийському районі прес-служба поліції повідомила лише в середу, 7 липня. Правоохоронці уточнюють, що інцидент на дорозі стався близько 00:20. Поки правоохоронці перевіряли документи у водія Opel Vectra, із салону вийшов пасажир з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

«На зауваження інспекторів 31-річний чоловік не реагував, натомість підійшов до поліцейського і раптово наніс тілесні ушкодження та втік. Через кілька годин його затримали правоохоронці», – йдеться у повідомленні поліції.

У результаті інциденту 30-річного поліцейського госпіталізували до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забійною раною нижньої губи.

Нападника затримали. Вміст алкоголю у його крові перевищував норму у п'ять разів. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень) ККУ, за що затриманому загрожує п'ять років позбавлення волі.