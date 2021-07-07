У Києві поліція ввела спецоперацію «Грім», після того, як двоє людей отримали поранення внаслідок стрілянини в будинку на Голосіївському проспекті. Спершу повідомлялося, що серед поранених – двоє правоохоронців, але пізніше поліція уточнила, що один з поранених – поліцейський, а інший – цивільний. Згодом стрільця затримали.

За інформацією спільноти «Київ оперативний», зараз на місці стрілянини працюють сім нарядів поліції. Поранених поліцейських госпіталізували, а місце події – обгородили.

Також «Київ оперативний» повідомляв, що чоловік, який стріляв у поліцейських, застрелився, однак ця інформація не підтвердилася.

Київська поліція уточнила, що серед поранених один поліцейський і один цивільний. Інцидент стався після того, як працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на Голосіївському проспекті, 58. На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, внаслідок події правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився в зазначеній квартирі.

«Наразі у столиці введена спеціальна поліцейська операція для затримання зловмисника. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Вживаються усі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяні спецпризначенці», – зазначив Крищенко, який зараз перебуває на місці події.

Згодом стрілець телефоном зв’язався з журналістами і сказав, що не може відчинити вхідні двері квартири, оскільки вони були пошкоджені під час штурму раніше. «Я фізично їх не можу відчинити», – сказав він і додав, що повідомив про це поліцейським.

Він також повідомив, що штурм квартири відновився. Далі було чутно, як він кричить штурмувальникам: «Хлопці, зупиніться, прошу вас!… Приїхали адвокати, вони все зроблять, що потрібно».

На місці також перебуває чоловік сестри стрільця Дмитро. Він повідомив, що його родич перебуває у власній квартирі, щодо якої ведуться судові розгляди. За словами Дмитра, квартира була виставлена на продаж в системі СЕТАМ незаконно, коли не працювали суди під час локдауну.

«Квартира була продана, після цього був поданий позов про оскарження, виграно два суди з нашого боку, ну а далі тільки адвокат може точно сказати, як там справи», – розповів він.

За словами родича стрільця, у того є зареєстрована мисливська зброя, незаконного в квартирі нічого немає. Відеокамери зафіксували близько 7-8 людей у чорному, які намагалися штурмувати квартиру раніше.

Як повідомило Міністерство внутрішніх справ,під час перемовин зловмисник підпалив квартиру, у якій перебував. Рятувальники ліквідували пожежу, а поліцейські провели евакуацію мешканців будинку.

Згодом у поліції додали, що стрільця затримали.

Зазначимо, що спеціальний комплекс заходів «Грім» вводиться для затримання або знешкодження озброєних злочинців, коли встановлено місце їхнього перебування.