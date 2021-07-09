Івана Мартинюка арештували до 5 вересня, адвокати цей запобіжний захід оскаржуватимуть

Голосіївський райсуд Києва взяв під варту до 5 вересня так званого «голосіївського стрільця» Івана Мартинюка, який 7 липня забарикадувався у квартирі, відкрив вогонь та поранив поліцейського і двох цивільних. Останні нібито приходили від нового власника квартири, який придбав її на електронних торгах. А підозрюваний каже, що це була спроба захоплення помешкання колекторами. Як повідомило «Громадське», адвокати підозрюваного із таким рішенням не погодилися і пообіцяли його оскаржити.

Що каже слідство

За даними слідства, 7 липня близько 10 ранку Іван Мартинюк перебував у квартирі житлового комплексу на Голосіївському проспекті, де він і мешкав останній час і щодо якої тривала судова тяганина. Близько 10:30 до квартири прийшли поліцейські та просили відчинити двері нібито для проведення обшуку на підставі ухвали суду. Однак підозрюваний відмовлявся відчинити двері, а також розпилив газ і почав погрожувати правоохоронцю.

«Мартинюк, усвідомлюючи, що особи одягнуті у поліцейську форму, є працівниками поліції та були при виконанні своїх службових обов’язків, взяв у руки вогнепальну зброю та вчинив постріл, тим самим поранивши патрульного поліцейського Сергія Василенка», – сказав під час судового засідання прокурор.

Також, за даними слідства, підозрюваний мав умисел щодо вбивства Андрія Лобанова (брата ймовірного власника квартири Олександра Лобанова) та ще одного свідка Олександра Кіченка, які разом з працівниками поліції перебували у коридорі біля квартири. Лобанов є новим власником квартири, якому її продав Вадим Овчаренко. Останній придбав квартиру у 2020 році в електронній системі «Сетам».

За словами прокурора, протиправні дії Мартинюка підтверджуються показами щонайменше шістьох свідків. Прокурори просили взяти під варту Мартинюка на два місяці, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, експертів, знищення або спотворення речових доказів.

Яка позиція захисту

За словами адвокатки підозрюваного Тетяни Охримчук, до квартири, в якій перебував Мартинюк, 7 липня прийшли поліцейські-дізнавачі з ухвалою про нібито обшук, представники нового власника від Лобанова та представники приватної охоронної фірми «Шериф» для нібито встановлення сигналізації. На прохання Мартинюка дочекатися адвокатів і надати ухвалу вони відмовились і почали ламати двері. Тоді Мартинюк викликав поліцію. Останні приїхали, за словами адвокатки, вже після пострілу.

«Ми подавали адвокатський запит про витребування ухвали, на підставі якої перша група поліцейських-дізнавачів приходила до квартири й хто їх уповноважував. Але досі не отримали відповіді. Можливо, цієї ухвали просто не існує», – сказала адвокатка.

Під час засідання Охримчук просила відмовити у задоволенні клопотання прокурора або ж про більш м'який запобіжний захід. Вона наголошувала на тому, що поліцейські не продемонстрували ухвалу суду, на підставі якої нібито прийшли з обшуками, не представились, а також хтось із присутніх заліпив вічко у дверях. Також захист наголосив на тому, що наразі триває розгляд цивільної справи щодо визнання недійсними електронних торгів.

«Стороні обвинувачення була надана постанова про зупинення виконавчого провадження, на підставі якого було проведено опис та накладено арешт на майно Мартинюка. Тобто це свідчить про те, що ця квартира не належить Овчаренку і не скасовано право власності Мартинюка на цей об’єкт», – сказала адвокатка.

Що каже підозрюваний

Іван Мартинюк на суді зазначив, що не знав про присутність за дверима поліцейських. За його словами, спершу була спроба зламати замок — попри те, що він просив дочекатися адвокатів або хоча б вислати постанову суду.

«Ніхто цього не зробив. Коли замок не вдалось зламати, я розпилив газ, а коли газ розпилився, то вони почали зрізати з двері петлю, і тоді я, на жаль, вимушено вистрілив. Але це був крайній захід. Я попереджав, кричав, що у мене є зброя», – сказав Мартинюк.

Підозрюваний Іван Мартинюк прокоментував підозру, судовий спір щодо квартири й те, чому відкрив вогонь pic.twitter.com/t8Kt01037z — hromadske (@HromadskeUA) July 9, 2021

Що відомо про квартиру, через яку сталася стрілянина

Конфлікт відбувся через однокімнатну квартиру в житловому комплексі «Парк Авеню». Ще у 2020 році це приміщення за борги виставили на торги через електронну систему «СЕТАМ».

«У нього був споживчий кредит, у заставу якого пішли майнові права на цю квартиру. Це був 2008 чи 2009 рік, коли “Парк Авеню” ще будувався тільки», – розповів журналістам один із представників затриманого у цивільній справі Антон Луковкін.

Відповідно до інформації із судових реєстрів, Іван Мартинюк брав кредит у «Дельта банку» і не повернув вчасно. Тоді останній звернувся до суду.

«Свої зобов'язання відповідач як слід не виконав, унаслідок чого станом на 07.12.2012 року виникла заборгованість сумою 1 430 411,69 грн», – ідеться в ухвалі суду 2013 року.

Того ж року банк отримав заочне рішення суду щодо можливості стягнення заборгованості та звернувся до виконавчої служби, яка зі свого боку продала майно боржника – квартиру в Голосіївському районі Києва.

Квартиру продали 27 березня. Мартинюк намагався оскаржити торги, але не зміг цього зробити через локдаун.