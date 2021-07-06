Вбивця двічі вистрелив Іванові Гарбичу (на фото) у спину

В ніч на понеділок, 5 липня, двома пострілами з вогнепальної зброї у Стрию вбили 41-річного місцевого мешканця Івана Гарбича. У поліції інформацію про вбивство підтвердили, однак більше деталей там не розголошують, тому що вбивцю ще не впіймали.

З власних джерел у слідстві ZAXID.NET відомо, що вбивство сталося близько опівночі, посеред вулиці 1-го листопада за кількасот метрів від поліцейського відділку, між житловими будинками.

41-річний стриянин Іван Гарбич був застрелений невідомим двома пострілами у спину. Відомо, що вбивця стріляв практично впритул, ймовірно з дробовика.

Зараз поліція Стрия розшукує вбивцю, у місті триває спецоперація. Мотив злочину правоохоронцям ще не зрозумілий.

Відомо, що Іван Гарбич не був одружений і також не мав дітей, раніше займався дрібною торгівлею.