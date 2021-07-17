Вночі 17 липня 23-річний чоловік скоїв нове вбивство, після чого його оперативно затримали

Львівська поліція затримала 23-річного чоловіка, який двома пострілами з дробовика вбив 41-річного стриянина Івана Гарбича. Вранці суботи, 17 липня, львівська поліція повідомила, що нападника затримали після скоєння нового вбивства.

Слідчі встановили, що 23-річний мешканець Львівської області, причетний до вбивства двох жителів Стрия, які стались 5 та 17 липня. В обох випадках на тілах жертв були виявлені по два вогнепальні поранення. За даними ZAXID.NET, затриманий не мав конфліктів зі своїми жертвами, він скоював вбивства заради інтересу.

Оперативні фото Нацполіції Львівщини

17 липня близько опівночі поліцейські отримали повідомлення про те, що на вул. Виговського у Стрию, поблизу церкви, знайшли тіло 43-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями. Поліцейські провели спецоперацію із затримання підозрюваного у вбивстві.

«Під час відпрацювання території міста Стрий поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який зупинив рейсовий автобус та поїхав у напрямку Сколе. Зважаючи на те, що розшукуваний може бути озброєний, аби не піддавати ризику життя та здоров’я громадян, було прийняте рішення під правдоподібним приводом зупинити автобус за межами міста та перевірити пасажира. У сумці, яку мав з собою чоловік, правоохоронці виявили обріз рушниці та патрони», – розповів очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

23-річному затриманому суд невдовзі обере запобіжний захід. Поліцейські встановили, що він також причетний до вбивства 41-річного стриянина Івана Гарбича, яке сталось 5 липня. Тоді вбивця стріляв практично впритул, ймовірно з дробовика. Тіло чоловіка знайшли знайшли на перехресті вулиць 1-го листопада та Вокзальної у Стрию.