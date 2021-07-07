Автомобіль на заокругленій ділянці злетів з дороги в обрив

У курортному карпатському містечку автомобіль Volkswagen Tiguan злетів з дороги в обрив, загинуло четверо осіб. ДТП сталась на заокругленій ділянці дороги. Правоохоронці ще встановлюють обставини аварії та інформацію про загиблих.

За інформацією ZAXID.NET, двома загиблими у ДТП є 38-річний та 36-річні місцеві чоловіки, які були братами. Один із них перебував за кермом авто. Деталі про інших пасажирів наразі невідомі.

Трагічна ДТП сталася близько 11:45 у середу, 7 липня. На місце події негайно прибули рятувальники та працівники поліції.

«Попередньо слідчі встановили, що автомобіль Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив. У транспортному засобі перебувало четверо осіб: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі ані вік, ані інші деталі про загиблих невідомі. Поліцейські ще встановлюють деталі ДТП та особи водія та пасажирів авто.

Варто додати, що на місці, де авто вилетіло у прірву мали б бути встановлені відбійники, однак після ремонту дороги їх там так і не встановили.

У листопаді 2020 року автомобіль Volkswagen Touareg злетів з траси у тому самому місці, унаслідок аварії двоє людей загинули.

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