Легковий автомобіль Volkswagen зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter

У Польщі четверо українців потрапили у дорожньо-транспортну пригоду. Про це у Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Автопригода сталася біля міста Тарнува. Серед постраждалих українців – неповнолітній. Їм надають необхідну медичну допомогу. Решта пасажирів травм не отримали.

«Консул на місці події для надання громадянам консульської допомоги, взаємодії з правоохоронцями та лікарнею», – додав Ніколенко.

Біля Тарнува в Польщі сталася ДТП. Постраждали четверо українців, у т.ч. неповнолітній. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм. Консул на місці події для надання громадянам консульської допомоги, взаємодії з правоохоронцями та лікарнею — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 3, 2021

Постраждалих було госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм.

Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на видання Nasze Miasto, ДТП сталася незадовго до 8 ранку у суботу на смузі в напрямку Кракова. Легковий автомобіль Volkswagen зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

Спочатку повідомлялося про 9 постраждалих людей. Зрештою до лікарні відвезли 4 людей, які подорожували мікроавтобусом. Найбільше постраждали двоє дорослих і дитина. Дитину доставили до лікарні з допомогою вертольота.

Як інформував ZAXID.NET, 6 березня в Польщі, біля міста Ярослав у ДТП потрапив рейсовий автобус Познань – Херсон. На місці пригоди загинули 5 українців, 35 отримали травми різного ступеня важкості.

Один із постраждалих пасажирів помер у лікарні 24 березня, а у травні стало відомо, що у лікарні Перемишля померла ще одна пасажирка. 14 червня помер чоловік 60-років із Херсонської області.