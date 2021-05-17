Кількість жертв смертельної аварії українського автобуса Познань – Херсон, який розбився в Польщі на початку березня, знову зросла. У лікарні Перемишля померла ще одна пасажирка – Анастасія Кочеткова з Хмельницького, повідомив у понеділок, 17 травня, сайт «Сегодня».

Лікарі боролися за життя дівчини понад два місяці. Вона вже почала одужувати. Причини її смерті медики поки не називають.

Анастасія Кочеткова – сьома загибла в ДТП, яка сталася у Польщі в ніч на 6 березня. Дорогою в Україну водій не впорався з керуванням і автобус з’їхав у яму. Зараз він перебуває під слідством у Польщі.

У ДТП потрапив автобус Познань – Херсон. Усі пасажири, які в ньому перебували, – громадяни України. П’ятеро з них загинули на місці, один із постраждалих пасажирів помер у лікарні 24 березня.