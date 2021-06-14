Кількість жертв ДТП українського автобуса у Польщі зросла до восьми

В Україні померла восьма жертва ДТП українського рейсового автобуса Познань – Херсон, що трапилася у ніч з 5 на 6 березня на автомагістралі A4 у Підкарпатському воєводстві Польщі за 30 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє «Укрінформ», посилаючись на речницю Окружної прокуратури у Перемишлі Марту Пентковську.

«Ми отримали інформацію з України про те, що померла восьма особа з цієї аварії. Зараз ми намагаємося підтвердити, чи ця смерть має зв’язок з ДТП», — повідомила Пентковська.

Зазначається, що йдеться про чоловіка віком близько 60-років із Херсонської області, який отримав у цій аварії важкі травми та упродовж трьох тижнів лікувався у лікарні в Перемишлі. Коли його стан покращився, наприкінці березня його було перевезено спецтранспортом для подальшого лікування в Україну.

Таким чином кількість жертв ДТП зросла до восьми загиблих.

Йдеться про ДТП, яка сталась 6 березня – тоді український автобус, яким подорожували 57 осіб, в результаті наїзду на відбійник злетів у рів. На місці пригоди загинули 5 українців, 35 отримали травми різного ступеня важкості.

Один із постраждалих пасажирів помер у лікарні 24 березня, а у травні стало відомо, що у лікарні Перемишля померла ще одна пасажирка.