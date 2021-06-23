Нападнику загрожує до п'яти років тюрми

У Ковелі правоохоронці затримали зловмисника, який завдав ножових поранень співробітнику поліції охорони з Чернівецької області. Інцидент стався 21 червня, у понеділок, поблизу залізничного вокзалу станції «Ковель», повідомляють у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Конфлікт між співробітником Управління охорони поліції та безхатьком стався вночі поблизу приміщення вокзалу. У результаті інциденту чоловік напав на 59-річного правоохоронця з ножем і завдав йому численних поранень.

Оперативники швидко встановили місцезнаходження та особу нападника. Ним виявився вже судимий за убивство громадянин Росії. Нині його затримано, вирішується питання про вручення йому підозри за ч.2 статті 350 («погроза щодо службової особи»). Санкція цієї статті передбачає ув’язнення до п’яти років.