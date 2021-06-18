Вул. Мартовича, де відбулася стрілянина і поліцейський одразу затримав зловмисника

Ввечері 17 червня, поліцейський став свідком стрілянини на вул. Мартовича, неподалік відділку поліції. Правоохоронець одразу затримав 25-річного одесита, який втікав від двох львів’ян і стріляв в їхню сторону. У відділку слідчі встановили, що затриманий причетний ще й до шахрайства.

Зловмисник намагався обманом видурити гроші у пенсіонерки. Він зателефонував до 79-річної львів’янки і вимагав від неї 4 тис. доларів через те, що її донька нібито потрапила у ДТП. Львів’янка погодилася дати гроші шахраєві у себе вдома на вул. Мартовича, але про майбутню зустріч розповіла своєму синові.

Син пенсіонерки із своїм товаришем влаштували засідку. Вони зайшли до квартири, коли шахрай вже мав забирати гроші у пенсіонерки. 25-річний зловмисник одразу ж вибіг з квартири, а коли львів’яни намагалися його наздогнати, одесит вистрілив в їхню сторону, але не влучив.

Цей інцидент трапився неподалік відділку поліції. Випадковим свідком переслідування став поліцейській, який і затримав 25-річного зловмисника. На місці у злочинця вилучили пістолет, ймовірно стартовий. Походження зброї визначить експертиза.

Тим часом одесита вже помістили у СІЗО. За хуліганство та замах на шахрайство йому можуть присудити до восьми років ув’язнення.