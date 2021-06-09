У Львові патрульні затримали чоловіка, який стріляв з пневматичного пістолета на території школи. Спочатку він розпивав алкоголь на майданчику біля навчального закладу, а потім почав стріляти. Поліцію викликали очевидці і зняли відео.

Випадок трапився в середу, 9 червня, близько 9 ранку на вулиці Симона Петлюри. Очевидці побачили на майданчику біля школи невідомого чоловіка, який почав стріляти з пістолета.

«Поліцейські помітили чоловіка, який сидів на перекладині і був у нетверезому стані. Під час поверхневої перевірки у нього виявили, ймовірно, пневматичний пістолет. Очевидці стрілянини надали патрульним відеопідтвердження», – розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Слідчі доставили 35-річного львів'янина у відділ поліції для встановлення обставин. Патрульні на нього склали протокол за ч.1 ст. 174 КУпАП (стрільба з пневматичної зброї в населених пунктах і в невідведених для цього місцях), а також дві постанови за розпиття алкоголю і куріння у заборонених місцях (ч. 1 ст. 178 та ст. 175-1 КУпАП).