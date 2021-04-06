Чоловіки вистрілили і пішли з місця події, їх зупинили неподалік

Львівські поліцейські затримали 34-річного чоловіка за постріли з пістолета у центрі міста. На місце інциденту патрульних викликав очевидець і надав опис підозрюваних, за яким їх швидко затримали на сусідній вулиці.

Ввечері 5 квітня патрульні отримали виклик на вулицю Кирила і Мефодія. Заявник повідомив про те, що двоє осіб здійснили постріл з пістолета. Він розповів поліцейським куди вони попрямували. Схожих за описом чоловіків помітили на вул. Грушевського, вони почали нервувати при появі поліцейських.

«Це були 34-річний львів'янин, підсудний за ст.125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження) та 40-річний львів'янин. Під час поверхневої перевірки у першого виявили кобуру та предмет, схожий на пістолет. На вулиці Кирила і Мефодія патрульні знайшли використану гільзу», — розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

На місці викликали слідчих Львівського районного управління поліції. Затриманих доставили у відділ для встановлення обставин. Попередня кваліфікація — хуліганство (ст. 296 ККУ).