У Львові затримали шахрая, який виманював гроші у пенсіонерок на нібито лікування родичів
У двох львівських пенсіонерок викрали майже 30 тис. грн
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У Львові затримали шахрая, який видурив у літніх львів’янок 10 тис. грн та 870 євро. Він вимагав гроші на нібито невідкладні операції для їхніх близьких родичів, які травмувалися у ДТП.
Як повідомили у поліції Львівської області, 11 червня до правоохоронців звернулися двоє львів’янок, які мешкають на вул. Зубрівській та Хуторівка, які повідомили, що до них зателефонували невідомі й сказали, що їхні родичі – син та донька – потрапили в аварію. На операцію для них необхідні гроші, на які шахраї вимагали у жінок передати їм гроші. Потім додому до пенсіонерок приїхав невідомий чоловік, якому вони передали 10 тис. грн та 870 євро.
Поліцейські з’ясували, що до шахрайства причетний 29-річний житель Харкова, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності. Чоловіка затримали й невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Харків’янину повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Якщо його провину доведуть, затриманому загрожує позбавлення волі до трьох років.