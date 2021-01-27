У Львові дві пенсіонерки віддали аферистам 51 тис. грн. 91-річна львів’янка віддала 44 тис. грн невідомим, які представилися поліцейськими, ще одна – 88-річна місцева мешканка – заплатила незнайомому чоловікові 7 тис. грн нібито за порятунок сина, який потрапив у ДТП.

У поліції розповіли, що одне звернення надійшло до поліції 21 січня від 91-річної львів’янки.

«До поліції звернулася 91-річна львів’янка, яка розповіла, що напередодні, 19 січня, близько 20:00 до її помешкання на вул. Коновальця прийшли невідомі, які назвалися працівниками поліції та повідомили, що син заявниці, керуючи автомобілем, збив людину, а тому необхідно надати кошти на лікування потерпілого. Як встановили правоохоронці, невідомі, зловживаючи довірою, отримали 44 тис. грн», – повідомили у поліції.

Також 26 січня до поліції звернулася 88-річна львів’янка та повідомила, що віддала невідомим особам 7 тис. грн. Як встановили поліцейські, 21 січня близько 19:00 до пенсіонерки зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що її син потрапив у ДТП, а тому терміново потрібні гроші. За деякий час він приїхав до помешкання пенсіонерки на вул. Краківський, де жінка передала йому 7 тис. грн.

Поліція встановлює обставини подій та осіб, причетних до шахрайства.

У поліції застерігають: якщо хтось від імені поліцейських вимагає у вас гроші за родичів, які нібито перебувають у поліції за скоєння ДТП або іншого правопорушення, телефонуйте на лінію 102. Якщо ж ви вже стали жертвою шахраїв, також якнайшвидше зверніться у поліцію.